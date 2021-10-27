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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Turgay Erdem’e teşekkür plaketi

İHA

Başkan Turgay Erdem’e teşekkür plaketi

Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy, çalışmalarına verilen desteklerinden dolayı Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e plaket vererek teşekkür etti.
Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy ve ekibi, göreve gelişlerinin 120. gününde düzenledikleri buluşmada, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i onur konuğu olarak ağırladılar. Başkan Turgay Erdem’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer ile Engin Yener de eşlik etti. Esentepe Mahallesi’ndeki dernek binasında gerçekleşen buluşmaya, dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Göreve geldiklerinden bu yana yaptıkları çalışmaları paylaşan Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy ile Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan, derneğin kuruluşundan itibaren Nilüfer Belediyesi’nin verdiği desteklerden dolayı Başkan Turgay Erdem’e plaket vererek teşekkür etti. Ulusoy, yörenin en önemli sembollerinden biri olan güreş sporu alanında iş birliği için Başkan Turgay Erdem’den destek istedi.
Ulusoy ve ekibine görevinde başarılar dileyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, dayanışma ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Kendini evinde gibi hissettiğini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Sizinle birlikte olmak bize mutluluk veriyor. Nilüfer Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte yol yürümeye hazırız. Biz bir aileyiz, ailenin içinde bir fert olarak elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni onurlandırdığınız için teşekkür ederim” dedi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sporun birçok branşının yer aldığı Nilüfer Belediyespor bünyesine, güreş sporunu da eklediklerini belirterek, bu alanda iş birliği yapacakları sözünü de verdi.
Konuşmaların ardından Tunaboylular ve Deliormanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Ulusoy, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte yörenin sesini duyuran ve derneğe katkı sunanlara teşekkür plaketi verdi. Ulusoy, aynı zamanda dernek üyesi olan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Engin Yener’e de desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi. Yörenin güçlü isimlerinden biri olan yazar, sanatçı, müzisyen ve şarkıcı Hafize Beysim Gün de, Başkan Turgay Erdem’e kendi kaleme aldığı kitapları armağan etti.

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