Karacabey’deki kritik noktalarla ilgili projeler görüşüldü

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel ile bir araya geldi. Bursa Milletvekili Mustafa Esgin’in de yer aldığı görüşmede, Karacabey’de yapımı süren ve talep edilen projeler masaya yatırıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün, Karayolları 14.Bölge Müdürü Ömer Güzel ile bir araya geldi. Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti il ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı görüşmede, çeşitli istişarelerde bulunuldu. Görüşmede, bilhassa yapımı süren Yeniköy yolu çalışması ile Şahinköy, Bakırköy ve Bandırma yolu üzerindeki Karasu Mahallesi’nde bekleyen çözümler gündeme getirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey sınırları içerisindeki kritik noktaların özellikle masaya yatırıldığını ifade ederek, “Milletvekilimiz Mustafa Esgin ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Sayın Ömer Güzel’i ağırlamaktan son derece memnunuz. Önemli meseleleri daha teferruatlı anlatma imkânı bulduk. Yeniköy yolunda süren çalışmalar ve planlamaları görüşürken, Şahinköy ve Bakırköy girişleri ile alâkalı görüşlerimizi dile getirip, her yönüyle ele aldık. Bandırma yolu üzerindeki Karasu Mahallemizin girişine bir tüp geçit proje teklifmiz vardı. Bunu da konuştuk. Yani Karacabey’in tüm kritik noktalarını masaya yatırdık diyebilirim. Umarım yakın gelecekte bu başlıklarla ilgili somut adımlar atılacaktır” dedi.

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