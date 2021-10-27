Afgan göçmenlerin Bursa-İzmir otobanındaki yürüyüşü kamerada Bursa-İzmir otoyolunda Yeşilçam filmlerini aratmayan görüntü

Bursa’da içinde Afganların olduğu iddia edilen minibüs, arızalanınca yolcuları otobanda indirdi. Afgan grup otobanda yürürken vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay İzmirBursa otoyolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre içinde Afgan göçmenlerin olduğu Hatay plakalı minibüs seyir halindeyken arıza yaptı. Yol kenarına yanaşan minibüsten bir grup Afgan göçmen indi. Aracın arızasını gideremeyen şoför, göçmenleri otobanda bıraktı. Afgan göçmenlerin 3’lü 5’li gruplar halinde otoyolun emniyet şeridinde yürüyüşleri yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.