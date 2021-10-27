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Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Araçta bulunan 4 kişiden biri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Yeniceabat Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniceabat köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 AB 250 plakalı otomobil sürücüsü, köprünün demir parmaklıklarını kırarak dereye uçtu. Çevrede kazayı gören vatandaşlar araçta bulunan 4 öğrenciyi kendi imkanlarıyla çıkardı. 4 öğrenciden biri hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan öğrenciler sağlık kontrollerinin yapılması için çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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