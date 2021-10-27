Mudanyalı gençlerden vefa buluşması

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Mudanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün öncülcüğünde Mevlîdi Nebi Haftası münasebetiyle vefa buluşması yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Camiinde gençler sabah namazında buluştu. Maske, mesafe ve hijyen konusunda her türlü tedbirin alındığı vefa buluşması Kur’anı kerim tilaveti ile başladı. İlahiler ve sohbet sonrası sabah namazı edâ edildi. Namaz sonrası dualar edilip, gençlere ikramda bulunuldu. Programa gençlik koordinatörleri, gençlik temsilcileri ve yüzü aşkın genç katıldı.

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