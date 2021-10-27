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Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 6 - Ceyhanspor: 1

İHA

Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 6 - Ceyhanspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Bursaspor, sahasında Ceyhanspor’u ağırladı. Mücadeleyi yeşilbeyazlı ev sahibi takım 61 kazandı.

Maçtan dakikalar
3. dakikada Emre Alan, rakibi Hasan Ayaroğlu’na yaptığı müdahale sonrası Bursaspor penaltı atışı kazandı.
4. dakikada Emirhan Aydoğan, penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. 10
17. dakikada Hasan Ayaroğlu, Batuhan Kör’ün şutunda kaleciden seken topu filelere gönderdi. 20
25. dakikada Abdurrahman Emek, sol çaprazdan ceza sahasına iyi sarktı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 21
27. dakikada Emirhan Aydoğan, sağ kanattan yapılan ortada topu iyi kontrol edip sert bir vuruş çıkarttı. Defansa da çarpan top ağlarla buluştu. 31
30. dakikada Emirhan Aydoğan’ın pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, tek vuruşla ağları sarstı. 41
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör, sert bir vuruş çıkarttı. Kaleci Nusret Can, topu kornere çeldi.
55. dakikada Uğur Kaan Yıldız, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu pozisyonda da yine kaleci başarılıydı.
73. dakikada Fatih Yılmaz’ın kullandığı penaltı atışını kaleci Deniz Aydın kurtardı.
76. dakikada Vefa Temel, ceza sahasına girer girmez sol ayağı yaptığı vuruş golle sonuçlandı. 51
85. dakikada Hasan Sabri Karaca, ceza sahası içinde defansın uzaklaştıramadığı top önünde kalınca düzgün bir vuruşla farkı 5’e çıkartan golü kaydetti. 61

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Alim Kandemir xxx, Osman Baruk xxx, Mehmet Kuru xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx (Deniz Aydın dk. 46 xxxx), Taha Altıkardeş xxx, Cüneyt Köz xxx, Furkan Emre Ünver xxx (Elton Acolatse dk. 64 xxx), Emirhan Aydoğan xxxx, Uğur Kaan Yıldız xxxx, Tuğbey Akgün xxx (Reagy Ofosu dk. 77 xx), Aykut Akgün xxx, Hasan Ayaroğlu xxxx, Eren Güler xxx (Vefa Temel dk. 46 xxx), Batuhan Kör xxxx (Hasan Sabri Karaca dk. 81 ?)
Yedekler: Onur Atasayar, Nicolas Zalazar, Eren Tunalı, İsmail Yüksek, Tim Matavz
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Ceyhanspor: Nusret Can Körümdük xx, Zekeriya Çakırca x, Muhammet Şahin x, Kudret Oben Saraçoğlu x, Abdulkadir Çelik xx (Yunus Nas dk. 65 x), Mustafa Köroğlu xx, Emre Alan xx, Okan Saraçoğlu x (Selçuk Öztürk dk. 65 x), Fatih Yılmaz xx (Mert Polat Keklik dk. 75 x), Mert Canpolat x, Abdurrahman Emek xxx
Yedekler: Berkay Tekin, Kemal Temel, Mustafa Dündar, İbrahim Aksu
Teknik Direktör: Tayfun Şirin
Goller: Emirhan Aydoğan (pen) (dk. 4), (dk. 27), Hasan Ayaroğlu (dk. 17), Batuhan Kör, Vefa Temel (dk. 76), Hasan Sabri Karaca (dk. 85) (Bursaspor), Abdurrahman Emek (dk. 24) (Ceyhanspor)
Sarı Kartlar: Emre Alan, Fatih Yılmaz (Ceyhanspor), Uğur Kaan Yıldız, Emirhan Aydoğan (Bursaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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