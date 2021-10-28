Bursa’da hafriyat atıklarına sıkı takip

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelindeki hafriyat çalışmalarının denetimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen ‘Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi” ile hafriyat hareketleri tek merkezden görüntülenebilecek.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve kazı faaliyetinden kaynaklı hafriyat atıklarının, kazı aşamasından bertaraf sürecine kadar takip edilebileceği sistem, ilçe belediye temsilcilerinin katıldığı toplantıda tanıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan başkanlığında düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk, Atık Yönetimi Şube Müdürü Erman Özen ile 17 ilçe belediyesinin hafriyat birimi yöneticileri ve personeli katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Genel Sekreter Ulaş Akhan, daha yaşanılabilir bir Bursa için her kurumun üzerine düşen sorumluluklar olduğunu hatırlattı. Akhan, özellikle hafriyat atıklarından kaynaklı kirliliğinin önüne geçilmesi adına tüm tarafların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, çevrenin korumasına yönelik faaliyetlerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda Atık Yönetimi Şube Müdürü Erman Özen, kurulacak Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemiyle ilgili bir sunum yaptı. Kurulacak yeni sistem müteahhit firmalar, ilçe belediyeleri, hafriyat firmaları ve depolama sahalarını işletenleri kapsayacak şekilde tasarlanırken, kazı faaliyetine başlanmadan önce Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında ilçe belediyeden verilen Atık Taşıma ve Kabul Belgelerinin bundan sonra Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi ile online olarak düzenleneceği kaydedildi. Yeni sistemle, kazı faaliyetinden kaynaklı hafriyat atıklarının kazı aşamasından başlanarak bertaraf sürecine kadar takip edilebileceği katılımcılarla paylaşıldı.

İlçe belediyelerinin görüş ve önerilerinin de alındığı toplantı sonunda şehrin estetik ve siluetinin bozulmaması, görüntü ve çevre kirliliğinin oluşmaması adına hafriyat atıklarının proaktif bir modelle yönetiminin önemli olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.