Bursa Büyükşehir’de ‘İmar mevzuatı eğitimi’

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında; Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda “İmar Mevzuatı Eğitimi” gerçekleştirildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar ve hukuk birimlerine yönelik eğitim semineri Bursa Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri ve Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk Komisyonu üyesi Av. A. Kadir Zengin tarafından gerçekleştirildi.

İmar Hukuku (İmar ve parselasyon planı davaları), imar planlarının iptal nedenleri, yargı kararlarının yorumlanması ve uygulanması, bu kararların devam eden inşaatlara etkisi, imar hukukunda kazanılmış hak kavramı, plan yapma yetkisi, planlar konusunda büyükşehirilçe belediyeleri görev dağılımı v.s konular, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar, emlak istimlak ve hukuk birimi çalışanlarına ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

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