Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılından bu yana düzenlenen “Gençlik Bursa’da Yollarda” projesi kapsamında yapılan etkinlikle, üniversite öğrencileri kentin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye’nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa’yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversiteli gençler, her hafta Cumartesi günleri İznik’i, Çarşamba günleri de Bursa’nın tarihi ve turistlik mekanlarını tanıma imkanı buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezinden hareket ile geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Bursa gezisi ile başlayan proje toplam 23 hafta boyunca sürecek ve 4 Haziran 2022’de son bulacak. Her program için 30 kişilik gruplar halinde ve rehber eşliğinde gerçekleşecek gezilerden üniversiteli gençler tamamen ücretsiz yaralanabilecek.

Kayıtlar, Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü Mobil uygulaması ve https://gezi.bbbgenclikkulubu.com/ adresinden online olarak yapılacak. Gezi projesinde sadece Uludağ Üniversitesi veya Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri yararlanabilecek. Kayıt olup geziye katılmayan öğrenciler, bir sonraki gezi programına kayıt yaptıramazken, projeden her öğrenci sadece 1 kez yararlanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.