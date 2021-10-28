Bursa'da iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada servis minibüsü ile mahalle minibüsü çarpıştı; 12 kişi yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi Karalar yolu üzerinde meydana geldi. Kırsal Çavuşköy mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Emin Kınay (48) yönetimindeki 20 ACP 014 plakalı toplu ulaşım minibüsü, ara sokaktan çıkan sürücü Burak Sevinç(27) yönetimindeki 16 S 6219 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis Ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 2 aracın sürücüleri ile yolcular Beyzanur Toy(17), Mesude Toy(61), Kadriye Güldoğan(66), Mehmet Narin(72), Ümmühan Kılıç(73), Canip Acar(78), Nuri Bayram(79), Musa Öz(20), İsmail Asa(70), Ferhat Demirdöver(16) yaralandı.

Kaza anını anlatan yaralı Musa Öz, "Köyden geliyorduk. Önümüze araç çıktı, ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Yaralılar aambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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