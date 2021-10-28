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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılarını Başkan Erdem’le paylaştılar

İHA

Başarılarını Başkan Erdem’le paylaştılar

Nilüfer Belediyespor Karate Takımı, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen Yenal Karahan Karate Ligi Final Etabı’na başarısıyla damga vurdu. 3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya alan karateciler, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.
Nilüfer Belediyespor ile kentte sporun farklı branşlarını her yaştan insanla buluşturan, ülke sporuna başarılı sporcular kazandıran Nilüfer Belediyesi, bunun karşılığını lig ve şampiyonalarda elde edilen başarılarla alıyor. Nilüfer Belediyespor Karate Takımı da, 2324 Ekim tarihlerinde Denizli’nin Sarayköy ilçesinde gerçekleştirilen Yenal Karahan Karate Ligi Final Etabı’na başarısıyla damga vurdu. İlhan Çakır’ın antrenörlüğünü yaptığı Nilüfer Belediyespor Karate Takımı, şehre 11 madalya ve iki kupa alarak döndü.
Nisanur Çakır, Melis Güngördü ile Mürsel Ünal’ın şampiyonluk elde ettiği karate liginde, Barış Çolak, Esedullah Bayır, Atalay Terik, Fulya Uzunsoy ve Ahmet Alper Aydın da ikincilik kürsüsüne çıktı. Ömer Seyit Çakır, Yusuf Avcı ve Fatma Güngördü’nün üçüncülük sevinci yaşadığı lig etabında, Nilüfer Belediyespor, Yıldız Kızlar kategorisinde birinci, Ümit Erkekler kategorisinde de ikinci oldu. Ayrıca takım kumite kızlarda Nisanur Çakır, Melis Güngördü ve Fulya Uzunsoy birinci, takım kumite erkeklerde de Ömer Seyit Çakır, Barış Çolak ve Muhammet Samet Babacan da ikinci oldu.
Nilüfer Belediyespor Karate Takımı antrenörü ve sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı.
Teknik heyet ve sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyespor’un adını Türkiye’de başarıyla duyuruyorsunuz. Başarı çıtasını her geçen gün yukarılara çıkaracağınıza inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Turgay Erdem, antrenör ve sporculara hediyeler takdim etti.

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