Karacabey Belediyesi’nde görev değişimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde değişiklik yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut Uluyol’un yerine, Zabıta Müdürü Kürşat Sofuoğlu getirilirken, Zabıta Müdürlüğüne ise Murat Kuşaklı tayin edildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut Uluyol’un yerine, Zabıta Müdürü Kürşat Sofuoğlu getirildi. Zabıta Müdürlüğüne ise Murat Kuşaklı tayin edildi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyedeki görev değişiminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. Özkan, “Yeni müdürlerimize vazifelerinde başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.