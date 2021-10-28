Minibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 17 yaralı (2)

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YARALI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kaza sonrası yaralanan Gülşah Yüce (36), Melike Üstün (17), Sefa Gündüz(14), Zehra Buran (68) ve Kemal Buran'ın (74) da özel bir hastanede tedaviye alındığı öğrenidi. Böylece kazada yaralanların sayısı 17'ye çıktı. Yavuz YILMAZ-İNEGÖL-(Bursa)(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-28 13:34:52



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