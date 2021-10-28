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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGİAD'dan bin öğrenciye dijital eğitim bursu

İHA

TÜGİAD'dan bin öğrenciye dijital eğitim bursu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), dijital dönüşüme üniversitelerden başladı; Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılını “1000 Üniversite Öğrencisine Yapay Zeka Eğitimi Projesi” ile kutluyor.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Cumhuriyetimizin bu yıl kutlayacağımız 98. kuruluş yıl dönümüne özel; “1000 Üniversite Öğrencisine Yapay Zeka Eğitimi Projesi”ni hayata geçirdi. İsviçre merkezli dünyanın en büyük yapay zekâ topluluğu olan Global AI Hub tarafından başlatılan global sosyal sorumluluk projesi; “10 million.AI” kapsamında gerçekleştirilen iş birliği sonucu, Marmara Üniversitesi (MÜ) İşletme Fakültesi’nde okuyan 1000 öğrenciye Yapay Zeka Eğitimleri verilecek.
Bu amaçla 26 Ekim Salı günü MÜ İşletme Fakültesi’nde iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine; TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, MÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Global AI Hub Global Partnerlikler Yöneticisi Bengü Vefa, TÜGİAD Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta ve TÜGİAD Genel Sekreteri Melik Rupen Mıhçıyan katıldı.
“Projeyi yaygınlaştıracağız”
Törende konuşma yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel şunları söyledi:
“Cumhuriyetin 98. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’e, onun silah arkadaşlarına, Cumhuriyeti bize armağan eden hem Atalarımıza hem de bu ülkenin gençlerine borcumuz var. TÜGİAD üyeleri olarak biz bunun son derece bilincindeyiz. Projemize, Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 1000 gencimiz ile başlıyoruz, artarak ve ülke geneline yayılarak devam edeceğiz. TÜGİAD olarak, bu ülkeye katma değer sağlamaya çalışan genç iş insanlarını temsil ediyoruz. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Ülkemizi bambaşka bir noktaya taşıyacaklarına inanıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, dijitalleşen, doğal kaynakları tükenmeye artık yüz tutmuş, yeşil dönüşüme bir an önce uyum sağlaması gereken bir dünyada biz gençlere bilgimizi aktaracağız, yatırım yapacağız, eğitimler vereceğiz, projeler ortaya koyacağız. Bu proje de bunlardan sadece bir tanesi. Türkiye’de 8,5 milyon üniversite mezunu bulunuyor. Ancak üniversite mezunu olmak artık yeterli değil. Önemli olan nitelik kazanmak. Biz üretim yapıyoruz, siz eğitimciler nesiller yetiştiriyorsunuz. Sizin yaptığınız iş bizimkilerden tabi ki çok daha değerli. Eğitime destek vererek umarım gençlerimizin bambaşka noktalara taşınmasında katkımız olur. TÜGİAD olarak bu konuda emeğimizin olması bizim için çok kıymetli”
“Sonuçlarının olağanüstü verimli olacağına inanıyorum”
MÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hakan Yıldırım projeyi çok heyecan verici bulduklarını belirterek, “TÜGİAD ile Global Ah Hub’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği projede bizi de aralarına almalarına çok mutlu olduk. Cumhuriyetimizin mimarı Atatürk’ün dediği gibi, ‘en gerçek yol gösterici bilim’dir. Proje tamamlandıktan sonra sonuçlarının olağanüstü verimli olacağına inanıyorum. İşletme Fakültesi olarak öğrencilerimizin en büyük kaygısı, dört yıl boyunca burada öğrenim görürken çalışmak istedikleri özel sektörü ancak mezun olduktan sonra görmeleri. Teorik olarak bilgi donanımına sahipler ancak bu süreçte sektörü yakından tanıma şansına çok azı sahip olabiliyor. Bu proje ile iş imkanına daha kolay ulaşabileceklerini bilmek beni daha da heyecanlandırıyor. Gerçekten iz bırakan bir proje olacağına inanıyorum. Emek harcayanlara sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
“Yeni nesle ciddi yatırımlar yapmamız lazım”
TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin Avrupa Birliği için sadece 80 milyonluk bir pazar olmaktan çıkmasını istiyoruz. Ülke olarak pazar olmaktan çıkıp üreten, kendi dijital ve savunma sanayisini güçlendiren bir ülke olmamız gerekiyor. Bu nedenle, yeni nesle ciddi yatırımlar yapmamız lazım. TÜGİAD olarak amacımız, dijital dönüşümü, üniversiteye erişemeyen, erişse bile maddi olarak yetemeyen çok genç var. Onlara ulaşmak en büyük hedefimiz olmalı. Biz de TÜGİAD Ailesi olarak bunu başaracağımıza inanıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.
“Tüm dünyaya rol model olmayı amaçlıyoruz”
Global AI Hub Global Partnerlikler Yöneticisi Bengü Vefa, proje hakkında şu bilgileri verdi:
“10 million.AI eğitim ve farkındalık seferberliği kapsamında, milyonlarca insanı yapay zeka, veri ve robotik alanlarında eğitmeyi ve iş imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Bu inisiyatifin Türkiye başta olmak üzere, tüm dünyaya rol model olmasını sağlamak en büyük isteğimiz. Proje kapsamında hedefimiz; yarısı kadın olmak üzere, dünya çapında 10 milyon, Türkiye’de ise 500.000 genci ücretsiz eğitmek”
İsviçre standartlarında sertifika verilecek
“1000 Üniversite Öğrencisine Yapay Zeka Eğitimi Projesi” ile yapay zeka teknolojileri ile ilgili farkındalık ve okuryazarlık seviyelerinin artırılması, katma değerli projeler geliştirmesi ve giderek büyüyen yapay zeka ekosistemine kalifiye insan gücü sağlanması amaçlanıyor.
29 Kasım’a kadar sürecek eğitim programının sonunda katılımcılara, Global AI Hub tarafından İsviçre standartlarında sertifika verilecek.
Eğitim programının detaylarına ilgili web sitesinden ulaşılabilir: https://globalaihub.com/partnercampaigns/tugiad/?ref=tugiad

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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