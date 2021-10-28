Başkan Taban tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Alper Taban, Akhisar Mahallesinde yapımı tamamlanan Akhisar Camii abdesthanesi ile sağlık ocağı cephe kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

İnegöl Belediyesi, gelen talep üzerine Akhisar Merkez Camiine hela ve abdesthane yaptı. 56 metrekare alana 5 erkek tuvaleti, 1 engelli tuvaleti, 1 kadın tuvaleti, abdest alma alanı ve görevli odası yapıldı. Yine bu bölgede sağlık ocağının dış cephe mantolama çalışması için malzeme desteği verildi. Bu çalışmanın da yapımı sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, iki çalışmayı yerinde inceledi. Alper Taban, “Akhisar Merkez Camiimizde arkadaşlarımızın yaptığı düzenlemeleri yerinde görmek üzere geldik. Mahallemizde gerek burada dernek yönetiminin gayretiyle gerek belediyemizin destekleriyle özellikle lavaboların yenilenmesi, abdesthane bölümlerinin tamamının yapılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bir de sağlık ocağımızın dış cephe mantolama çalışmasıyla ilgili desteklerimiz vardı. Bunları yerinde görüp incelemek istedik. İnsanın yaşadığı yerde ihtiyaçlar doğuyor. Bu ihtiyaçları da gerek devletimiz, gerek kurumlarımız, belediyelerimiz, gerek dernek ve hayırseverlerimizin destekleriyle gidermeye devam ediyoruz. Burada da mahalle sakinlerimize yakışacak çalışmalar yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını ve iyi günlerde kullanılmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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