İnegöl'de boş tanklardan sızan kimyasal maddeden kaynaklı kötü koku endişe yarattı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasına hurda olarak getirilen, doğal gaza uyarı amacıyla koku veren 'tetrahidrotiyofen' isimli kimyasalların konulduğu boş tanklardan sızan sıvı madde ilçede endişeye yol açarken, kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de geri dönüşüm fabrikasında doğal gaza uyarı amacıyla koku veren 'tetrahidrotiyofen' isimli kimyasalların konulduğu boş tanklardan sızan sıvıdan kaynaklı kötü koku, ilçede tedirginlik yarattı. Ankara Karayolu üzerinde etkili olan kokudan etkilenen Muhammed Davuz (26) ile Muhammed Darvenli (31), fenalaşarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gaz kokusu nedeniyle, bazı işletmeler ise olası gaz kaçağına karşı iş yerlerinde üretime ara verip, çalışanlarını evlerine gönderdi.

İNGAZ EKİPLERİ KONTROL ETTİ

Kokunun yayılması sonucu İnegöl Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye (İNGAZ) bağlı ekipler araştırma başlattı. Doğal gaz dağıtım tanklarında sorun olmadığını belirleyen İNGAZ ekipleri, yaptıkları inceleme sonrası ilçede endişeye neden olan kokuya, geri dönüşüm fabrikasına getirilen, doğal gaza uyarı amacıyla koku veren içi boş olan tanklardan sızan 'tetrahidrotiyofendir' isimli kimyasal bileşimin neden olduğunu belirledi.

'BİRÇOK BÖLGEDEN GAZ KOKUSU İHBARI GELİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan İNGAZ Müdürü Yavuz Seneman, ilçe genelinde birçok bölgeden gaz kokusu ihbarı alınca öncelikli olarak kendi tesislerini kontrol ettiklerini, sorun olmadığını anlayınca inceleme yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu konuyla ilgili 11,5 saat önce ihbar aldık. Olay yerinde iki tane ekibimiz acil müdahale ettiler. Herhangi bir boruda gaz kaçağı ve sızıntı olmadığını anladık. Akhisar Mahallesi girişinde geri dönüşümle ilgili faaliyette bulunan fabrikada, bertaraf edilmek üzere alınmış koku maddesi tanklarını gördük. Bizim kullandığımız tanklara benzer tanklar. Yalnız bizler kontrollü bir şekilde şehir giriş istasyonumuzda bu maddeden çok az katıyoruz. Doğal gazdaki gaz kaçağında, gaz kokusunun belli olması açısından. Ama bu firma bu tankları nereden bulmuş, henüz bilmiyoruz. Arkadaşlar yerine gidip, baktılar. Tanklar bu şekilde bertaraf edilemez. İnanılmaz bir kalıcı koku yayıyor. Rüzgar yönüne bağlı olarak birçok bölgeden bize gaz kokusu ihbarı geliyor. Biz istasyonumuzda, çağrı merkezimizde çalışan personel sayımızı artırdık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Herhangi bir gaz kaçağı yok. Herhangi bir sızıntı yok. Sadece koku tanklarının çevreye verdiği bir koku var. Şehir giriş istasyonlarında kullanıyoruz. Şöyle ki, 1 haftada yaklaşık 3,54 milyon metreküp gaz çekişi oluyor. Biz buna sadece 1 litre katıyoruz. Ve kontrollü bir şekilde katıyoruz. Damla damla katıyoruz. Orada tabii 4 tane tank getirilip, parçalanmaya çalışılması çok kötü. THT diyoruz 'tetrahidrotiyofendir' denilen bir madde. Çürük sarımsağı andırır. Bu şekilde, bu malzemenin, bu tankların bertaraf edilmesi çok yanlış. Vatandaşlarımızın da yaşadığı bu sorundan ötürü özür dileriz ama bizimle bir alakası yok."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan gaz kokusuyla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Savcılığı ile Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü soruşturma başlatırken, boş tankların toprağa gömülebileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-28 19:14:40



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