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Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı

DHA

Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı


Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde mezarlarda define arandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yapılan yere baskın yapan ekipler, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A.'yı (40) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullanmak üzere yanlarında getirdikleri kırıcı ve delici aletler ile kazma, kürek ve manivela ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-10-28 22:38:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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