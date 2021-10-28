Bursa'da define ararken suçüstü yakalanan 4 kişi tutuklandı

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Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, define bulma amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesinde mezarlarda define arandığı ihbarı alan jandarma ekipleri, bunun üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yapılan yere baskın yapan ekipler, A.F. (49), Z.S. (56), K.A. (42) ve A.A.'yı (40) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullanmak üzere yanlarında getirdikleri kırıcı ve delici aletler ile kazma, kürek ve manivela ele geçirilerek el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-10-28 22:38:16



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