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(Özel) Bursa'da 7,5 milyon fidan toprakla buluşacak 2021 yılında alınan tedbirler sayesinde Bursa’da orman yangınları azaldı 2020 yılında 97 hektar alan yanarken, alınan tedbirler sayesinde 2021 yılında 20 hektar alan yandı Yanan yerler anında yeşille buluşuyor 7,5 milyon fidan toprakla buluşacak

İHA

(Özel) Bursa'da 7,5 milyon fidan toprakla buluşacak 2021 yılında alınan tedbirler sayesinde Bursa’da orman yangınları azaldı 2020 yılında 97 hektar alan yanarken, alınan tedbirler sayesinde 2021 yılında 20 hektar alan yandı Yanan yerler anında yeşille buluşuyor 7,5 milyon fidan toprakla buluşacak

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, alınan etkili tedbirler sayesinde bu yıl orman yangınlarında zarar gören alan miktarının 4 kat azaldığını söyledi. Akın, yüz ölçümünün yüzde 45'i orman olan Bursa'da dikilen yeni ağaçlarla orman envanterinin yüzde 2,5 arttığını, kış sezonunda 7,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını açıkladı. Bursa'da 6 aydır konuşlu olan yangın söndürme helikopterinin görev süresi de 31 Ekim itibariyle sona eriyor.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Bu yıl Bursa’da 49 adet orman, 31 adette kırsal alan yangını meydana geldi. Bu yangınların sonucunda toplam etkilenen alan 20 hektardır. Geçen sene 69 orman yangınında 97 hektar alan etkilenmişti. 2021 yılında bu kadar az etkilenen alanın olması, almış olduğumuz tedbirler sayesindedir. Ekiplerin diri olması, helikopter sayılarının artması burada çok önemlidir. Özellikle yangınlara erken müdahalenin büyük önemi var” dedi.
“7,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız”
Yanan alanların yıl içerisinde hemen temizliğinin yapıldığını ifade eden Akın, “Kış döneminde de fidan dikimi ve gençleştirme çalışmalarıyla önümüzdeki bahar aylarında büyüdüğünü görmüş olacağız. Bunun dışında normal planlı gençleştirme çalışmalarımız var. Ormancılıkta temel amaç, ormanı korumak ve sürekliliğini sağlamaktır. Ormanların sürekliliğini sağlamak içinde, biyolojik ömrünü tamamlamış olan ağaçları gençleştiriyoruz. Bunlara zamanında müdahale etmediğiniz zaman geleceğe taşımanız mümkün değildir. Bu yıl planlı gençleştirme çalışmalarımızda yaklaşık olarak 2 bin hektara yakın alandaki ağaçları gençleştiriyoruz. Dikim çalışmalarımıza başladık. 7,5 milyon fidanı bu kış döneminde toprakla buluşturacağız” diye konuştu.
“Bursa’nın orman alanı Türkiye ortalamasının üzerinde”
Son yıllarda yapılan bu gençleştirme ve yeni tesis edilen ağaçlandırmalarla birlikte Bursa’da orman varlığında artış olduğuna dikkat çeken Akın, “Bursa’nın yüz ölçümünün yüzde 45’i ormanlık alandır. Yalova’nın yüzde 65’i orman, Bilecik’in yüzde 55’i ormandır. Bu oranlarda Türkiye ortalamasının üzerindedir” dedi.
“Yangın helikopteri ay sonu Bursa’dan ayrılıyor”
Orman yangınlarıyla mücadelede kullandıkları yangın helikopterinin ay sonu itibariyle görevinin bittiğini belirten Akın, “Yaklaşık 6 aydır görev alıyor. Bu yaz döneminde bahsettiğim bütün yangınlara katıldı. Ayrıca diğer bölgelerde çıkan yangınlara da katıldı. Havaların soğuması, nemin yükselmesi, rüzgarın etkili olmaması sebebiyle kasım ayı itibariyle helikopterin bölgemizdeki görevi sona eriyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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