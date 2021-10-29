Bursaspor 3 eksik futbolcuyla çalışmalarına devam etti - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da sakatlıkları süren Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver idmana katılmadı.

TFF 1. Lig’in 11.haftasında sahasında Keçiören gücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman tempolu pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver'in tedavilerine devam edildi. Yeşilbeyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan antrenman öncesi sahada Türk Bayrağı açan Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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