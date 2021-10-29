Kerestelerin arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kereste doğrama işletmesinde, kerestelerin arasında sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokak´ta faaliyet gösteren kereste doğrama işletmesi çalışanları, bugün saat 15.00 sıralarında kerestelerin arasında yavru bir köpek olduğunu fark etti. İşçiler köpeği kurtaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, tonlarca ağırlıktaki kerestelerin bazı bölümlerini keserek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru köpeği kurtardı. Köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-29 17:46:19



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