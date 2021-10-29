Kerestelerin arasına sıkışan yavru köpeği itfaiye böyle kurtardı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kerestelerin arasına sıkışan yavru köpek itfaye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Mahmudiye Mahallesi Kısmet Sokakta faaliyet gösteren doğrama atölyesinde meydana geldi. İşletme çalışanları, keresteler arasından köpek sesi geldiğini fark etti. Kerestelerin altına bakan işçiler sıkışan yavru köpeği gördü. İşçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tonlarca ağırlığındaki keresteler arasında sıkışan köpeği kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Keresteleri kesmeye başlayan ekipler, köpeğin yığın altında ezilmemesi için ter döktü. Bir saat süren çalışma sonunda yavru köpek sağ salim kurtarıldı. Kurtarılan yavru köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

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