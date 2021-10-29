Mudanya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi, deniz seferleri iptal edildi

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Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi. Ekipleri ise tedbirlerini arttırdı.

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