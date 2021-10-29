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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Ben alkol kullanmam" dedi, 1.09 promil alkollü çıktı

İHA

"Ben alkol kullanmam" dedi, 1.09 promil alkollü çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. "Ben alkol kullanmam” diyen ve 1.09 promil alkollü çıkan sürücüye, bin 339 TL cezai işlem uygulandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada ekipler 16 LDM 80 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü F.A.'ya alkol testi uygulandı. 1.09 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, “Evden geliyorum. Evde yatıyordum. Alkol falan kullanmıyorum. Alkollü çıktım, anlamadım ki. Sabah protein tozu içtim. Spora gittim. O kadar yani" dedi.
Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulanan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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