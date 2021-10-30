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Tutuklu sanık koronavirüs oldu, mahkeme karar veremedi

DHA

Tutuklu sanık koronavirüs oldu, mahkeme karar veremedi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA(DHA)BURSA'da, `Adam öldürmek´ suçunda tutuklanan oğlunu görmek için gittiği cezaevi önünde, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sadık Çayır cinayetiyle ilgili 4'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme hakimi, sanıklardan cezaevinde koronavirüs olan Turgut Umur'un (38) ifadesi alınamadığı için karar aşamasına gelen duruşmayı erteledi.
Osmangazi ilçesinde, geçen yıl haziran ayında, taksi durağı çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Serdar Umur öldü, 5 kişi de yaralandı. Olay sonrası Ali Can Çayır (28) tutuklandı.
Ali Can Çayır'ın, taksi şoförü olan babası Sadık Çayır kasım ayında oğlunu ziyarete gittiği Bursa H Tipi Cezaevi´nin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayet sonrası, Semih Kaya (32), Tolga Özalaş (28), Serkan Bayram (41) tutuklandı, Turgut Umur ile Özgür B. (31) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Şüpheliler hakkında Bursa 6´ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde, haklarında 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürmek', 'Adam öldürmeye azmettirmek, yardım etmek' ve 'Suç delillerini gizlemek veya değiştirmek' suçlarından dava açıldı. Yargılama sürecinde sanıklardan Turgut Umur da önceki duruşmada tutuklandı. 
Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık Özgür B., taraf avukatları ile öldürülen Sadık Çayır'ın yakınlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu sanıklar Semih Kaya, Tolga Özalaş ve Serkan Bayram, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Cezaevinde koronavirüse yakalandığı için tedavi gören Turgut Umur katılamadı. Sanıklar ifadelerinde, yöneltilen suçlamaları reddedip tahliyelerini talep etti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, koronavirüs tedavisi gören Tolga Umur'un ifadesi alınamadığı için duruşmayı, karar verilmek üzere erteledi. Sanıkların tahliye talepleri ise reddedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-10-30 10:25:21

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