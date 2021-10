Noter önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar sitem etti

Bursa’da hafta sonu şehir merkezinde sadece 2 nöbetçi noter olunca, resmi işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

6 Nisan 2019 tarihinde uygulamaya başlanan nöbetçi noterlik uygulaması Bursa merkezde sadece 2 noterle sürdürüldüğü için yetersiz kalıyor. Saatlerce işlemlerini halledebilmek için bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Oluşan uzun kuyrukta bekleyen bir vatandaş nöbetçi noter uygulamasından memnun olduklarını, Bursa gibi büyük şehirlerde nöbetçi sayısının daha fazla olması gerektiğini dile getirirken, “Pandemi sürecinin ardından işler hızlandı. Alımsatım, çeşitli resmi işlemler için noterlere yoğun talep var. Özellikle şehir dışından gelenler hafta sonunu tercih ediyor. Bu da böyle kuyruklar oluşmasına sebep oluyor. Bursa’da şu an sadece 2 tane nöbetçi noter var ve talebi karşılayamıyorlar. Bu sayı arttırılırsa herkes için daha verimli olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Her nöbet zamanında bu uzun kuyrukların oluştuğunu belirten çevre esnaflarından bir vatandaş ise, “Dönemsel olarak farklı bölgelerde nöbetleşme uygulaması yapılıyor. Güzel bir uygulama ama yeterli değil ki her nöbet zamanında burada böyle bir kalabalık oluyor. Bu pandemi sürecinde hepsi açık olursa daha yerinde bir karar olur veya hiç açmasınlar ki bu kalabalık sadece hafta içi olsun. Böyle gereksiz kalabalıklar olmaması için nöbetçi noter sayılarının arttırılmasını istiyoruz” diye konuştu

