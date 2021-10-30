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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri

İHA

Osmangazi’de Cumhuriyet Bayramı özel konseri

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, cumhuriyetin kuruluşunun 98’nci yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir konsere imza attı.
Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ ile cumhuriyetin 98’nci kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı. Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerinin koro ve solo halinde söylendiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür merkezini dolduran vatandaşlar, Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koronun seslendirdiği nihavent, hicaz, muhayyer makamındaki eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.
Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Kır ve Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Şef Rüştü Şentürk’e güzel konserden dolayı çiçek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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