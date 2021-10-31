Bursa'da 3 katlı binanın çatı katında yangın



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

İnegöl Ertuğrulgazi mahallesinde bulunan 3 katlı apartmanın teras katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede terası sararken, yükselen dumanları fark eden bina sakinleri binayı tahliye ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatte çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-31 04:02:51



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