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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da patenle tehlikeli yolculuk

İHA

Bursa’da patenle tehlikeli yolculuk

Bursa’da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu anlarda yapılan bu tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi.
Olay, BursaAnkara yolu hal kavşağında yaşandı. Patenle seyahat eden genç, yoğun trafikte önünde seyreden kamyonetin kasasına tutunarak yoluna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi almayan patenci, yaptığı hareketle adete ölüme meydan okudu. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam eden patenci, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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