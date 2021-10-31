Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 6 günlük yaşam savaşını kaybetti

Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz pazartesi gecesi ana yol üzerinde motosikleti ile kaza yaparak ağır yaralanan 23 yaşındaki Yusuf Ali Aydın, 6 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Genç adam yarın memleketi olan Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Talihsiz kaza geçtiğimiz pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Orhangazi’de ana yol Yalova istikameti üzerinde meydana geldi. Sabaha karşı 16 AAR 543 plakalı motosikleti ile Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi caddesindeki evine gitmekte olan Yusuf Ali Aydın (23) turist yolu caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motosiklet savrulurken, sürücü Yusuf Ali Aydın yaklaşık 20 metre sürüklenerek kaldırıma düştü. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan genç adam olay yerine çağrılan ambulansa konarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı durumdaki Yusuf Ali Aydın’ın kalbi ambulansta durunca sağlık ekipleri uzun süre genç adama müdahale yaptı. Kalbi yeniden çalışan Yusuf Ali Aydın daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.

Bursa Şehir Hastanesinde 6 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yusuf Ali Aydın, hayatını kaybetti. Yusuf Ali Aydın’ın hayatını kaybetmesi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Yusuf Ali Aydın yarın memleketi olan Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak.

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