Tasarrufta Yıldırım farkı

Yıldırım Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen ‘Sıfır Atık’ çalışmaları ile çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak hedefiyle önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanıma gönderilmesi hedefiyle Yiğitler Mahallesi’nde yapımına devam ettiği ‘Atık Getirme Merkezi’nde sona yaklaşılıyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulacak ‘Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların, ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kağıt, pil ve yağ gibi 14 farklı sınıfta, getirdikleri atıklar depolanacak. Tesiste toplanacak atıklar lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek geri dönüşümü sağlanacak. Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Proje kapsamında israfın önüne geçilerek, kaynaklar daha verimli kullanılabilecek.

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ilçenin dört bir yanına mobil atık getirme merkezleri kuruyor. Ekipler tarafından; Kaplıkaya, Şükraniye, Yeşil, Emirsultan ve Millet mahalleleri ile Cazibe Merkezi, Namazgah Gıyasettin Bingöl İlkokulu ve Asil Kent Sitesi’ne yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Yıldırım Belediyesi, 8 olan ilçedeki mobil atık getirme merkezlerinin sayısını 250’ye çıkarmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediyesi, sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak ve vatandaşları çevre temizliği noktasında bilinçlendirmek için önemli kampanyaları da hayata geçirdi. Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘1 Litre Atık Yağ Getirene 5 Litre Su Hediye’ kampanyası kapsamında; 1 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara 5 litre su hediye ediliyor. Kampanya ile mutfakta kullanılan atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçilerek, su kirliliği engelleniyor. Elektronik atıkların doğayı kirletmesinin önüne geçmek için de ‘Elektronik Atık Getirene Led Ampül Hediye’ kampanyasını düzenleyen Yıldırım Belediyesi; elektronik atık ve pillerini geri dönüşüme gönderilmek üzere ekiplere teslim eden vatandaşlara tasarruflu led ampül hediye ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri, ‘Emektar Kitaplarınız Geri Dönüşüyor’ kampanyası ile ömrünü tamamlamış defter ve test kitaplarını getiren gençlere de kırtasiye hediye çeki verdi. Yıldırım Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden atık ilaçları da çevreye zarar vermeden toplayabilmek için ‘Evsel Atık İlaç Toplam Kampanyası’ düzenledi. Kampanya kapsamında, vatandaşlar son kullanma tarihi geçen ilaçları eczanelere yerleştirilen toplama kutularına atıyor. Belediye ekipleri de belirli aralıklarla bu ilaçları toplayıp imha ediyor.

Yıldırım Belediyesi; vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için de eğitim programları düzenliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf, küresel ısınma ve çevre konularında eğitim veriyor. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren anaokullarında eğitim gören minikler de Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde misafir edilerek, erken yaşlarda çevre bilinci kazanmaları sağlanıyor.

Yıldırım’ı sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında marka kent yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği, tüm dünyada giderek büyüyen ve geleceğimizi tehdit eden bir sorun. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en doğru iş ise geri dönüşümü yaygınlaştırmak. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyor ve ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 14 farklı sınıfta atıkların depolanacağı ‘Atık Getirme Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. ‘Atık Getirme Merkezi’mizi inşallah birkaç ay içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Öte yandan hemşehrilerimizde farkındalık oluşturmak için kapı kapı gezerek sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Gençlerimizde bilinç oluşturmak için okullarda eğitimler düzenliyoruz. İlçemizin çeşitli noktalarına 8 adet Mobil Atık Getirme Merkezi, 200 adet giysi ve tekstil atıkları için kumbara, 178 adet atık yağ bidonu, 51 adet elektronik atık kutusu, 359 adet atık pil kutusu, 44 adet atık ilaç kutusu yerleştirdik. 2020 yılında ekiplerimiz tarafından 4 bin 500 ton atık ve 13 bin 619 ömrünü tamamlamış lastik toplandı. 2021 yılının ilk 9 ayında ise 3 bin 150 ton atık toplanırken bin 220 ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüme kazandırıldı. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kaydetti.

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