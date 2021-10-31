Yusuf Ali, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenmesiyle yaralanan Yusuf Ali Aydın (23), 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen salı günü, saat 04.00 sıralarında, Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Yusuf Ali Aydın´ın kullandığı 16 AAR 543 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürüklenen motosikletten düşen Aydın, başını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Aydın, buradan da Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 5 gündür tedavi gören Yusuf Ali Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-10-31 17:40:02
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