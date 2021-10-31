Elektrikli bisiklet ile çarpışan otomobil kanala düştü: 5 yaralı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kanala düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı´nda meydana geldi. İnegöl´den Yenişehir´e seyir halinde olan Yusuf Kaya (36) yönetimindeki 16 ADY 006 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Batuhan Taha B. (16) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil kanala düşerek, ters durdu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobilde bulunan Melek Bahar Kaya (36), Ali Hamza Kaya (12) ve İrem Nur Kaya (5) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-31 21:55:34



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