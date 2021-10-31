TOFAŞ - Anadolu Efes: 94-107

Muammer İRTEM / BURSA, (DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Polat Parlak
TOFAŞ: Cruz 17, Cook 11, Zubcic 21, Berk Uğurlu 6, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan 3, Shepherd 19, Simmons 9, Yiğit Arslan 4
ANADOLU EFES: Beaubois 21, Singleton 8, Micic 31, Tolga Geçim, Petrusev 17, Yiğitcan Saybir 5, Bryant 19, Doğuş Balbay, Erten Gazi 4, Ahmet Buğrahan Tuncer 2
1´İNCİ PERİYOT: 26-24
İLK YARI: 58-53
3´ÜNCÜ PERİYOT: 79-78
5 FAULLE ÇIKANLAR: 32.08 Muhsin Yaşar, 39.12 Zubcic (TOFAŞ), 32.54 Petrusev (Anadolu Efes)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6´ncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 107-94 yendi.
Karşılaşmanın ilk 3 dakikasında karşılıklı sayılar bulan iki takım 3´üncü dakikada 7-7 eşitlik yakaladı. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren TOFAŞ, çeyreği 26-24 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Petrusev'in serbest atışlarıyla bulduğu sayılarla skoru eşitleyerek başlayan Anadolu Efes, Micic'in üç sayılık basketiyle maçın 12´nci dakikasında 29-31 öne geçti. Özellikle Cruz'un asist ve sayılarıyla rakibi karşısında etkili oynayan TOFAŞ, devreyi 58-53 önde kapattı.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan TOFAŞ, 22´nci dakikaya kadar farkı korumayı başardı: 64-57. Petrusev'in dış atışları ve Bryant'ın ise boyalı alandaki iyi performansıyla tekrar etkili oyununa dönen Anadolu Efes, 25´inci dakikada skoru 66-66 eşitliğe getirdi. Çeyreğin son saniyesinde Cruz ile 3 sayılık isabet bulan TOFAŞ, son periyodu 79-78 önde bitirdi.
Son çeyreğe etkili başlayan Anadolu Efes, 33´üncü dakikada 5 sayı öne geçti: 82-87. Maçın geri kalan dakikalarında temposunu kaybetmeyen Anadolu Efes, maçtan 107-94 galip ayrıldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-10-31 23:13:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.