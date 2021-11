(Özel) Çamurda güzellik banyosu Çamurla banyo yapıyorlar

Bursa'da doğal kaplıca sularıyla birlikte çıkan çamurlar, güzel bir cilde kavuşmak ve şifa bulmak isteyenler tarafından rağbet görüyor.

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde doğal kaplıca suyunun çıktığı alanda oluşan çamurlar, cilt hastalığı çekenler tarafından vücutlarına sürülüyor. Çamurun olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, cilt hastalıkları konusunda çok kişiye şifa olduğuna inanılan çamurla banyo yapıyor. Vatandaşlar, yaz kış fark etmeden çamur dolu havuza girip, çamuru vücutlarının her yerine ve güzel bir cilde kavuşmak için yüzlerine sürüyor. Şifa dağıttığı bilinen çamur, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları bölgeye çekiyor.

Şifalı çamurun çok kişiye faydalı olduğunu ifade eden Düğüncüler köyü sakinleri, "Kaplıca sularının çıktığı bölgede oluşan çamur şifa dağıtıyor. Cilt rahatsızlığı çeken vatandaşlar bu çamuru vücutlarına sürüp şifa arıyor. Çok kişinin bu çamuru sürdükten sonra cilt sağlığına kavuştuğunu gördük. Çamur cilt hastalıkları için çok faydalı. Türkiye'nin her yerinden gelip burada vatandaşlar çamur banyosu yapıyor" dedi.

