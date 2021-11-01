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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti Osmangazi gençlerinden örnek proje

İHA

Ak Parti Osmangazi gençlerinden örnek proje

Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı toplu sünnet şöleni ile bir sosyal projeye daha imza attı.
Osmangazi İlçesi’nde bulunan onlarca çocuğun sünnet organizasyonunu gerçekleştiren gençler, Bursa’ya örnek oldular.
Yılbaşından itibaren; gerçekleştirdikleri mahalle toplantıları, mama dağıtımı, erzak dağıtımı, sosyal sorumluluk projeleri ve STK ziyaretleriyle sahada varlıklarını pekiştiren Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları toplu sünnet şenliği ile yüzleri güldürdü.
10. kez sünnet şöleni düzenlediklerini hatırlatan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti; “Bizim en temel vazifemiz gerçekleştirdiğimiz projeler ile insanların sorunlarının çözümünde yardımcı olmak ve insanların hayatlarını kolaylaştırmaktır. Zira bizim siyasi düsturumuz insanlara hizmet etmek üzerine kuruludur. Bizim gayemiz kubbede hoş bir seda bırakabilmektir.” diye konuştu
Etkinlikte hem Karagöz ve Hacivat ekibi hem de palyaço ekibi çocukları eğlendirirken; sünnet çocuklarına hediyeler takdim edildi.
Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise konuşmasında; “Bu etkinliği sadece bir program olarak görmemek lazım. Gençlik Kollarımız bu program için 3 ay öncesinden çalışmalara başladılar. Ben huzurlarınızda hem İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Burak Çağatay Muti'ye hem de yönetimine çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da konuşmasında; sünnet geleneğinin Türk ve İslam Alemi'nde önemli yeri olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı gençlik kollarına teşekkür etti.
Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise Ak Parti'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu, bu ve benzer projelerin süreceğini belirterek; “Gençlik kollarının bu programlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz örnek çalışmalarda bulunuyorlar.” dedi.
Kuran’ı Kerim tilaveti, Karagöz ve Hacivat gösterisi, palyaço ekibinin gösterileri ve müzik yayını ile devam eden programda çocuklar, aileleriyle birlikte hoş bir gün geçirdiler.

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