Özel) Araba garajında "sanat tersanesi" Evinin otoparkında maket gemiler inşa ediyor

Bursa’da evinin otoparkını atölyeye çeviren ahşap ustası, ürettiği maket gemileri sevdiklerine hediye ediyor.

Bursa’da yaşayan 57 yaşındaki 3 çocuk babası Ahmet Sevik, evinin kullanılmayan otoparkını ahşap atölyesine çevirdi. Daha önceleri evinin balkonunda ahşap gemiler, at arabaları, biblolar ve diğer hediyelik eşyaları yapan Sevik, bu ürünleri sevdiklerine hediye ediyor. Bir geminin boyutuna göre imalat süresinin değiştiğini ifade eden Ahmet Sevik, ahşap bir sandalın 3 ay zamanını aldığını dile getirdi. Asıl mesleği karavan ustalığı olan ve emekli olduktan sonra ahşaba daha çok vakit ayırdığını kaydeden Ahmet Sevik, herkese ahşap sanatı ile uğraşmalarını tavsiye ediyor.

35 yıl önce bacanağının kendisine verdiği maket gemi plânı ile modelciliğe başladığını belirten Ahmet Sevik, “Daha önce evimin balkonunda bu işi yapıyordum. Daha sonra araba garajını atölye hâline getirdim. Ahşap el sanatları üzerine iki kere sergi açtım” dedi.

Ağırlıklı olarak olta sandalı, Karadeniz balıkçı teknesi yaptığını anlatan Sevik, “Modele başladığınız zaman devamlı kendinizi o işe vermeniz gerekiyor. Boş zamanlarımda yaptığım için bir gemiyi 3 ayda bitiriyorum. Bugüne kadar bunları satmadım, hep çevreme hediye ettim. Çocuklarıma hatıra kalacak” diye konuştu.

El sanatı, ahşap işleri ile uğraşmanın çok güzel olduğunu kaydeden Ahmet Sevik, sanatla uğraşan insanlardan zarar gelmeyeceğini vurguladı.

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