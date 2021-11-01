Yargıtay: Sigorta şirketleri kazada sakat kalanların bakıcı giderlerini karşılamalı



Derya EVREN-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)YARGITAY 4. Hukuk Dairesi, trafik kazası sonucu ömür boyu sakat kalan ve sigorta şirketinin bakıcı masraflarını ödemediğini iddia eden davacıyı, haklı buldu. Sigorta şirketlerinin, ömür boyu bakıcı giderlerini karşılaması yönündeki kararının emsal olabileceğini belirten Avukat Muhammet Şamil Gürcü, "Bu karardan sonra kaza yapıp, ömür boyu sakat kalan kişiler eğer zaman aşımı olmadıysa sigorta şirketlerine dava açıp, tazminatı talep edebilir" dedi.

2016 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra ömür boyu sakat kalıp, sigorta şirketinden 310 bin lira tazminat alan kişi, bu paranın içinde ömür boyu bakıcı masrafının olmadığını belirterek, yerel mahkemeye dava açtı. Yerel mahkeme bakıcı masraflarının ödenen tazminata dahil olduğunu vurgulayıp davayı reddetti. Davacı, avukatı aracılığıyla konuyu üst mahkemeye taşıdı. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, trafik kazalarından sonra ömür boyu sakat kalan kişilere ödenen tazminatın tedavi ve maddi kayıpları kapsadığını, sigorta şirketlerinin ömür boyu bakıcı masraflarını ayrı bir kalem olarak ödemesine kanaat getirerek, davacının talebini kabul etti.

'YARGITAY, YEREL MAHKEMEDEN FARKLI KARAR VERDİ'

Bu kararla ömür boyu sakatlık yaşayan kişilerin sigorta şirketlerinden hak talebinde bulunabileceğini belirten Avukat Muhammet Şamil Gürcü "Yargıtay kararında kişi, geçirmiş olduğu kazadan sonra kendisine ödenen 310 bin liralık tazminatın içinde sürekli sakatlık nedeniyle tuttuğu bakıcı masraflarının olmadığını belirterek kendisine ömür boyu bakıcı tazminatının ödenmesini talep etmiştir. Yerel mahkeme, kişiye ödenen 310 bin liralık tazminatın içinde tedavi masraflarının da olduğunu belirterek talebi reddetmiştir. Konu yüksek mahkemeye taşınmış ve Yargıtay yerel mahkemenin aksine kişiye ödenen tazminatın içinde bakıcı masraflarının olmadığına, ömür boyu sakatlık yaşayan bir kişinin bakıcı masraflarının da farklı bir kalem olarak kişilere ödenmesine karar vermiştir" dedi.

'BAKICI MASRAFLARINI DA VERMEK ZORUNDA'

Kararın emsal olabileceğini belirten Gürcü "Bu kararla kişiler, sürekli sakatlık masrafları haricinde ömür boyu bakıcı masraflarını da sigorta şirketlerinden talep etmelerinin yolu açılmıştır. Sigorta şirketleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında geçirdiği trafik kazaları sonrası ömür boyu sakat kalan kişilere tedavi masrafları haricinde bakıcı masraflarını da vermek zorunda. Bu karardan sonra kaza yapıp, ömür boyu sakat kalan kişiler eğer zaman aşımı olmadıysa sigorta şirketlerine dava açıp, bu tazminatı talep edebilir" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN

2021-11-01 11:59:15



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