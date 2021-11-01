Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran bebek, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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