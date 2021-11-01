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Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

İHA

Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu

Bursa'da çatıda kavga eden 2 kedi, birbirlerini ısırmaya başlayınca, çatıdan yuvarlanarak aşağı düştü. Aşağıda duran bebek, kavga eden kedilerin üzerine düşmesinden son ânda kurtuldu. Bu ânlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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