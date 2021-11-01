Karacabey’de su kesintisi

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Hamidiye Mahallesi, Saadet Mahallesi ve civarında 02.11.2021 05.11.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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