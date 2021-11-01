Sinemalarla ilgili korona tedbirleri

Bursa Valiliği, sinema salonlarıyla ilgili koronavüris tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekse doğrudan sektör temsilcilerince iletilen bilgilere göre, sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı iller için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmediği ve iller arasındaki uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmektedir. İçişleri Bakanlığı’nın 28.10.2021 tarih 17428 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe şartları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının kaldırılmasına,

3. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci maddesi kapsamında acilen alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”.

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