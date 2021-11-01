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200 bin TL’lik hibe desteği kazanan ULUKOZA projesi çiftçinin yanında

İHA

200 bin TL’lik hibe desteği kazanan ULUKOZA projesi çiftçinin yanında

ULUKOZA Programı ile TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilerden Arda Aydın ve ekibinin geliştirdiği “Kümes Tarama, Hasta Piliç Tespit ve Erken Uyarı Sistemi” projesiyle hasta piliçlerin tespit edilmesini sağlayarak çiftçilerin yaşadığı ekonomik kayıpların önüne geçecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) girişimcileri çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bursa Uludağ TTO’nun ‘Kozalar Kelebek Olsun’ sloganıyla hayata geçirdiği markası ULUKOZA’daki başarılı projeler arasında yer alan Arda Aydın ve ekibinin geliştirdiği “Kümes Tarama, Hasta Piliç Tespit ve Erken Uyarı Sistemi” TÜBİTAK’tan 200 bin TL’lik hibe desteği almaya hak kazandı. Proje sürecinde ULUKOZA ve ekibinin desteklerinin çok faydalı olduğunu ifade eden Arda Aydın, “Türkiye’de üretim yapılan etlik piliç çiftliklerinde ciddi derece sağlık problemleri oluşabiliyor ve çiftçiler zamanında teşhis edemeyebiliyorlar. Bu durumda da çok büyük ekonomik kayıplarla yüz yüze geliyorlar. Bu durumun önüne geçmek için projemizi geliştirdik. ULUKOZA ekibi de bu süreçte bize çok yardımcı oldu” dedi.
Geliştirdikleri projenin dünyada herhangi bir örneği olmadığına dikkat çeken Arda Aydın, “Bu konuyla ilgili farklı ülkelerde çalışan firmalar var. Fakat onların teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü etlik piliçler kendilerine yakın seviyede çalışan elektronik herhangi bir şey olduğunda onu çok kısa zamanda zarar verebiliyorlar. Biz bu konuda tavukların ulaşamayacağı seviyede bir robotik kol tasarlıyoruz. Esas amacımız 24 saat boyunca kümesin içerisini tarayarak en kısa sürede hastalık veya ölümü tespit eder etmez hayvan ölmüşse alıp ölü dolabına, hastaysa alıp hasta dolabına götürebilecek bir sistemi geliştirmek. Şu ânda Türkiye olarak biz Avrupa Birliği ülkelerine beyaz et ihracatı yapamıyoruz ve bunun yıllık bize kaybı 300 milyon dolar. Avrupa Birliği kapısını açabilirsek beyaz et ihracatı noktasında yıllık 300 milyon dolar bir girdi sağlanmış olacak. Biz bu kapının açılmasına ciddi derece katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.
ULUKOZA’nın proje geliştirme sürecinde inanılmaz katkıları olduğunu dile getiren Arda Aydın, “ULUKOZA’nın BiGG4tech girişimi gerçekten çok başarılı. ULUKOZA ekibi öncelikle problemi doğru olarak tespit etmenizi yani sizin hedef kitleniz kimlerden oluşuyorsa o hedef kitlenin gerçek probleminin ne olduğunu tespit etmenizi sağlıyor. Sizi sahaya sürüyor ve size farklı zamanlarda ödevler veriyor. Meselâ diyor ki ‘5 tane çiftçiyle görüşeceksin, 20 tane şirketle görüşeceksin, 30 tane kümes sahibiyle görüşeceksin ve onların dertlerini dinleyeceksin. Gerçekten ihtiyaçları neler problemleri neler onları belirleyeceksin’ daha sonra siz de geliştirmeyi istediğiniz sistemin gerçekten herhangi bir ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını bu sayede görmüş oluyorsunuz. Biz bu yönlendirmeler sayesinde projenin ismini dahi değiştirdik. Çünkü gerçek problemi belirleme noktasında ULUKOZA inanılmaz derecede faydalı oldu bize” ifadelerini kullandı.

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