Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda narkotik ekiplerince yakalanan şahıs tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Barış Mahallesinde yakalanan Muttalip Ö. (24) isimli şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir taciri çıkarıldığı adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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