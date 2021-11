Can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından sokakta bulunan 2 aylık yavru teriyer cinsi köpek, yeni sahibine kavuştu.

Sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin yapıldığı Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, can dostları aynı zamanda sıcak birer yuvaya kavuşturuyor. Barınak ekipleri tarafından sokakta bulunan 2 aylık yavru teriyer cinsi köpek, Seda Selim isimli hayvan sever vatandaş tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostu ile buluşan vatandaş, sevimli köpeğin bakımını üstlendi. Selim, insanların pet shoplardan hayvanlar satın aldıklarını ancak bir müddet sonra bakımlarının zor gelmesi üzerine sokağa bıraktıklarını ifade ederek, barınaklardan hayvan sahiplenilmesinin önemine vurgu yaptı.

