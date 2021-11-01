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Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Ercan B. (21), şehir dışına çıkmak için geldiği otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Ercan B.´nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan Ercan B., Karacabey Otogarı´na geldiğinde operasyon düzenlendi. Ercan B.´nin çantasında yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ercan B., `Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ercan B. emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi´ne konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-11-01 14:32:12



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