İznik'te "red globe" fırtınası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İznik'te "red globe" fırtınası

İHA

İznik'te "red globe" fırtınası

Hem görüntüsü, hem de lezzeti ile beğenilen "red globe" üzümü İznik'ten bütün ülkeye gönderilmeye başlandı.
Bursa’nın İznik ilçesinde modern sulama yöntemleriyle yetiştirilen red globe cinsi üzümde hasat başladı. Bahçelerde sabah erken saatlerden itibaren çalışmaya başlayan işçiler, üzüm salkımlarını keserek kasalara yerleştiriyor. Kamyonlarla taşınarak soğuk hava depolarında muhafaza edilen üzümler, yurt içi ve yurt dışında rağbet görüyor.
Rengi ve tadı ile beğenilen bu üzümün kilo fiyatı 56 TL arasında değişiyor. Üzüm üreticisi Aykut Turan, “Muhteşem görünümü ve lezzeti ile herkes bu üzümü tercih etmeye başladı. Biz de hasadımıza devam ediyoruz. Dünyanın en önemli restonları ve market zincirleri red globe üzümlerine önem veriyor” dedi.
Üzüm yetiştiricisi Mehmet Beysir ise, “Üzüm fiyatları bu sene memnun edici değil. Bölge olarak üretici sıkıntı yaşıyor. Daha çok ihracat yapılması lazım“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı
YEREL HABERLER Otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı
Bursa’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk binalar yıkılıyor
YEREL HABERLER Bursa’da madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrûk ...
Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
YEREL HABERLER Otogarda 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
Hazır yemek sektörü destek bekliyor BUYSAD yönetimi BTSO’yu ziyaret etti
YEREL HABERLER Hazır yemek sektörü destek bekliyor BUYSAD yönetimi ...
Can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu
YEREL HABERLER Can dost sıcak yuvaya kavuşturuldu
Engelliler için 100 bin mavi kapak topladı Mavi kapak toplayarak engellilere umut oluyor
YEREL HABERLER Engelliler için 100 bin mavi kapak topladı Mavi kapak ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim"
YEREL HABERLER Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi ...
Vefat eden zabıta komiseri için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Vefat eden zabıta komiseri için tören düzenlendi
Duvarlar kadınlar için renklendi
YEREL HABERLER Duvarlar kadınlar için renklendi
Bursa'da budama atıkları kompost gübre oluyor Nilüfer’de budama atıkları toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Bursa'da budama atıkları kompost gübre ...
200 bin TL’lik hibe desteği kazanan ULUKOZA projesi çiftçinin yanında
YEREL HABERLER 200 bin TL’lik hibe desteği kazanan ULUKOZA projesi ...
Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi
Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu
YEREL HABERLER Sahipsiz at kara yolunda dörtnal koştu
Sinemalarla ilgili korona tedbirleri
YEREL HABERLER Sinemalarla ilgili korona tedbirleri
Genç basketçi sahada yere yığıldı
YEREL HABERLER Genç basketçi sahada yere yığıldı
Karacabey’de su kesintisi
YEREL HABERLER Karacabey’de su kesintisi
Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonlarında sıkı denetim
Karayolunda dört nala kaçış, trafiği alt üst etti
YEREL HABERLER Karayolunda dört nala kaçış, trafiği alt üst etti
Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu
YEREL HABERLER Çatıda kavga eden kediler bebeğin üzerine düşüyordu
Yargıtay: Sigorta şirketleri kazada sakat kalanların bakıcı giderlerini karşılamalı
YEREL HABERLER Yargıtay: Sigorta şirketleri kazada sakat kalanların ...
Dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde 13 BUÜ’lü
YEREL HABERLER Dünyanın en başarılı bilim insanları listesinde 13 ...
400 kiloluk domuzu vurunca 'bu kesin haber olur' dediler 400 kilo köylülerin korkulu rüyasıydı, öldürüldü Bursalı avcılar 400 kiloluk domuz avladı
YEREL HABERLER 400 kiloluk domuzu vurunca 'bu kesin haber olur' ...
Bursa’da rahvan atlar Cumhuriyet için koştu
YEREL HABERLER Bursa’da rahvan atlar Cumhuriyet için koştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.