Gemlik Belediyesinden uygun fiyatlı sebze ve meyve

Gemlik Belediyesi dar gelirli vatandaşlara uygun fiyatlı gıda ulaştırılması konusunda önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Daha önce kurduğu Halk Market’te ihtiyaç sahiplerine gıda ve temel ihtiyaç malzemelerini temin etme imkânı sağlayan Gemlik Belediyesi, Muratoba’da kurulan sera ile uygun fiyatlı sebze ve meyve üretimi gerçekleştirerek dar gelirlilerin kaliteli gıdaya uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve İlçe Başkanı Şükrü Aksu ile birlikte serayı ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Orhan Sarıbal, “Bu çalışmaya çok kıymet veriyoruz” dedi.

Sarıbal şöyle konuştu: “Gemlik Belediyesi tarafından yapılan sera, yaklaşık 1400 metrekare ve 4 parselden oluşuyor. Belediyemiz seralarda mevsimin şartlarına göre sebze üretimi yapacak, belediyenin doğrudan satış noktalarında halka ulaştırılacak. Üreten ve üretilenin halkla doğrudan ulaştığı bir sistem hayata geçirilecek. Kıymetli bir iş. Ülkemizde, gıdanın çok önemli olduğu bir tarihsel süreçten geçiyoruz. Dar gelirlilerin ve yoksulların gıdaya daha rahat ulaşması sağlanacak. Başkanımız ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Gemlik Belediyesi’nin son yıllarda sosyal yardım çalışmalarına yeni bir anlayış getirdiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise “Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı gıdaya ulaşmaları için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu. “Adliye köyümüzde belediyemize ait alanda kurduğumuz tarlada ata tohumlarından domatesin yanı sıra fasulye, patlıcan, salatalık, karpuz gibi çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini denemiş ve olumlu sonuç almıştık. Gemliklilere hediye ettiğimiz binlerce paket ata tohumlarından üretilen domatesler vatandaşlarımızın sofralarındaki yerini aldı. Muratoba’da kurduğumuz serada ürettiğimiz sebze ve meyve çeşidini arttırarak temel amacımız olan uygun fiyatlı kaliteli gıdaları ihtiyaç sahipleri ile buluşturacağız.”

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