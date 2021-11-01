Asker uğurlama töreninde tabancayla havaya ateş etti

Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)BURSA'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoydaki bir kişi, tabancasıyla havaya rastgele ateş etti. Polis, sosyal medyada yer alan görüntüleri izleyip şüphelinin kimliğini araştırıyor.
Bursa'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoydan bir kişi, belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak havaya rastgele ateş etti. Bu anlar, arkadaşı tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı. Nilüfer ilçesi Özlüce Bulvarı'nda yaşananların yer aldığı görüntüleri izleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Nilüfer Abdulselam UĞUR
2021-11-01 16:08:09
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