Bursa’da arıtma tesisinde mahsur kalan kaz kurtarıldı

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Bursa’da arıtma tesisine düşen kaz, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıtma tesisine düşen ve çıkamayan kazı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kazı düştüğü yerden çıkartarak doğal yaşam alanına bıraktı.

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