Bursaspor - Keçiörengücü: 2 - 0

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STAT: Bitci Timsah

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Capan, Zalazar, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak (Dk. 73 Aykut Akgün), Bruno (Dk. 84 Emirhan Aydoğan), İsmail Yüksek, Kerem Şen (Dk. 84 Hasan Ayaroğlu), Alasgarov (Dk. 73 Acolatse), Matavz (Dk. 55 Batuhan Kör)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Hüseyin Yılmaz, Muharrem Cinan, Fatih Solmaz, Mehmet Dingil, Ogün Bayrak (Dk. 46 Abdulkadir Korkut), Pulala (Dk. 55 Djibrilla), Uğur Utlu (Dk. 46 Taşkın Çalış), Olawoyin, Vusal İsgandarli (Dk. 74 Talha Yünkuş), Hamza Gür, Eze

GOLLER: Dk. 5 Kerem Şen, Dk. 35 İsmail Yüksek (Bursaspor)

SARI KARTLAR: İsmail Yüksek (Bursaspor) Vusal İsgandarli (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci Bursaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü´nü 2-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Bursaspor´da kazanılan köşe vuruşunu Bruno kullandı. Altıpas içinde Zalazar´ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

5'inci dakika İsmail Yüksek´in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Şen'in uzak mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-.0.

35'inci dakikada Bruno'nun ortasında ceza sahası içinde defansın müdahalesi sonrasında topla Matavz buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlakla buluşan İsmail Yüksek fileleri havalandırdı: 2-0.

48'inci dakikada Bruno'nun ceza sahası dışından sert vuruşanda kaleci Hüseyin Yılmaz topu güçlükle kornere çeldi.

51'inci dakikada Ankara Keçiörengücü atağında Eze'nin uzaktan şutunu kaleci Erhan güçlükle çeldi.

Mücadele Bursaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2021-11-01 22:29:32



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