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(Özel) Çocuklar sanal gözlük ile yangın dehşetini yaşayacak Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edilen "Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi" açılıyor

İHA

(Özel) Çocuklar sanal gözlük ile yangın dehşetini yaşayacak Osmanlı ve Selçuklu mimarisinde inşa edilen "Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi" açılıyor

Yaklaşık 2 yıldır çalışmaları devam eden Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi aralık ayında açılıyor. Sanal gözlük takan çocuklar, orman yangınlarına müdahaleyi yakından görme fırsatı bulacak.
Bursa’da çocukların genç yaşta eğitim göreceği "orman akademisi" gün sayıyor. Yaptıkları çalışmanın diğer bölgelere de örnek olacağını ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, “Bursa’da yaklaşık 2 yıldan beri alt yapısını hazırladığımız ve aralık ayında da tamamlayacağımız Bursa Ormancılık Çocuk Akademisi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı. Eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Alt yapısında doğa müzesi, sınıf ve ormancılık çalışmalarının tanıtılacağı film salonu, simülatör ve yaklaşık olarak 5 dönümlük alanda da çocukların orman ve doğa ile ilgili eğitim göreceği atölyeler olacak. Hedefimiz kurumu ve teşkilatımızı doğru anlatmak için onların bizimle temas etmesini sağlayacağız. Eğitim kadrosunu bizler eğiteceğiz. Çocukların eğlenirken öğrenmesini ve bilinçlenmesin sağlayacağız” diye konuştu.
Aralık ayı içerisindeki açılışa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanı sıra bin çocuğun katılacağını belirten Akın, “Selçuklu mimarisinde ilhamla inşa edildi. Selçuklu yıldızını esas alan mimari yapısıyla tarihimizi de tanıtmış olacağız. İçindeki çınar ağacı Osmanlı’nın doğuşunu temsil ediyor. Mahyalarındaki Selçuklu kartalıyla çocuklarımıza geçmişi aktaracağız. Hem tarihî bir dokunuş, hem de kurumumuzun yaz ve kış aylarında yapmış olduğu faaliyetleri tanıtacağız” dedi.
Simülatör ve sanal gözlüklerle çocukların bir yangının ortasında nasıl çalışmalar yapıldığını göreceklerini anlatan Yalçın, “Ayrıca fidan dikimi, bakımı ve çeşitli çalışmaları görecekler. Yaklaşık 15 dakikalık bir sanal ortamda bulunacaklar. Bu yapacağımız çalışmalar haftanın 2 günü özel veya kamu okullarının 7 ile 15 yaş arasındaki gruplarına yönelik olacak. Tamamen ücretsiz olacak. İnsanları genç yaşta doğru bilgilendirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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